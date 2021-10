Romano Vaccarella ha fatto il punto sulla situazione di Claudio Lotito: per il giurista il presidente non è più squalificato

Romano Vaccarella, illustre giurista, intervistato dal Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla posizione del presidente della Lazio Claudio Lotito:

«Non c’è più nessuna sanzione. Dopo il giudizio del Collegio di garanzia, siamo in una situazione nella quale c’è un deferimento di cui in parte è stata dichiarata l’infondatezza, in parte dovrà essere esaminato se ci sono elementi ex novo. Attualmente non c’è condanna e dunque nessuna preclusione».

SU GRAVINA E LA FIGC – «Gravina vuole far fuori Lotito, ma il rischio è che gli si ritorca tutto contro. FIGC? Va di proposito per la sua strada. Vedremo cosa tireranno fuori questi scienziati della Figc per uscire dalla imbarazzo».

L’articolo Vaccarella: «Lotito ha ragione, Gravina vuole allontanarlo» proviene da Lazio News 24.