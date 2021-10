75° anniversario della Jeunesse Valdôtaine: un pomeriggio per celebrare l’anniversario e discutere del futuro dei giovani valdostani

Sabato 9 ottobre, presso il Centro Congressi Comunale di Saint-Vincent, la Jeunesse Valdôtaine festeggia i suoi 75 anni di storia. Per celebrare questo anniversario la Jeunesse propone un pomeriggio suddiviso in due momenti: il primo, dalle ore 15.00, dedicato alla storia del movimento giovanile che sarà ripercorsa dallo storico Joseph Rivolin. A seguire, gli interventi del Senatore Albert Lanièce, del Presidente della Regione Erik Lavevaz, della Presidente dell’Union Valdôtaine Cristina Machet e dell’attuale animateur Frédéric Piccoli per dialogare sull’attualità del movimento giovanile valdostano. Alla celebrazione interverranno i movimenti giovanili che, ad oggi, vedono una rappresentanza del loro partito nel consiglio regionale. La prima parte dell’evento sarà anche occasione per omaggiare gli animateurs che in questi 75 anni hanno contribuito alla crescita della Jeunesse Valdôtaine.

La seconda parte del pomeriggio, dalle ore 18.00, sarà dedicata al tema del futuro tramite la tavola rotonda “Quale futuro per i giovani in Valle d’Aosta?” a cui prenderanno parte associazioni di categoria e organizzazioni della società civile. Un momento apolitico per confrontarsi e indagare le problematiche, le esigenze ma anche le azioni da mettere in campo per il futuro delle giovani generazioni. Il pomeriggio si concluderà con un momento conviviale.

Info e prenotazioni posti:

JEUNESSE VALDÔTAINE

Tel. 0165.235181 oppure jv@unionvaldotaine.org

Per partecipare all’evento è necessario essere provvisti di certificato green pass

