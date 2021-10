Un 85enne residente a Settimo Torinese è morto investito da un’auto. L’incidente è avvenuto lunedì 4 ottobre 2021 intorno alle 10,30 in via Brescia. Ad investirlo è stato un uomo di 84 anni residente a Leini. L’anziano, alla guida di una Renault Clio, sotto shock è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. L’articolo Anziano muore investito a Settimo Torinese proviene da Quotidiano…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it