Atalanta ko: il Milan è più forte, ma i ricambi non la fanno più svoltare

Su e giù, molto bene con l’Inter e poi con lo Young Boys, male col Milan. Ma allora, qual è la vera Atalanta?

Intanto bisogna dire che non si può prendere gol dopo 30 secondi, anzi 28. Tra l’altro, il Milan non è nuovissimo a queste abitudini: nove mesi fa con Leao ha fatto gol dopo 6 secondi, contro il Sassuolo. E perciò, se non è anche da questi particolari che si studia un avversario…

Che l’Atalanta sia stata un po’ presuntuosa?

Può essere, non è una novità (purtroppo) la falsa partenza, era una cattiva abitudine lo scorso anno, poi spesso rimediata in rimonta, ma quest’anno si è ripetuta col gol subìto contro l’Inter al 5′ e peggio ancora col Milan.

Il problema è che poi diventa tutto più complicato. Perché devi rimontare, ci provi con Zapata (il migliore, l’ultimo ad arrendersi), Zappacosta e di nuovo Zapata e ti va male, poi non sei nemmeno fortunato perché sull’azione che sembra finalmente da gol Pessina finisce a terra (e in diretta sembrava episodio da rigore) e si infortuna.

Un’altra tegola per la Dea, sempre meno pericolosa e sempre più esposta al contropiede delle frecce rossonere. I numeri possono poi anche dire che Freuler è primo per passaggi riusciti, 46 contro i 39 di Kessie. Ma è sufficiente che ne sbagli uno per mandare in gol Tonali e a quel punto la partita sembra chiusa, anzi Kessie potrebbe già segnare il terzo gol nel primo tempo… e i due gol nerazzurri nel finale non servono a mascherare la grande delusione.

Cosa significa? Questo Milan è più forte dell’Atalanta, sicuramente ha le armi, velocità, imprevedibilità di alcuni giocatori, che possono mettere in grave crisi l’assetto della Dea. È un Milan che può competere per lo scudetto, l’Atalanta ci può stare per l’Europa, non per il titolo: non è un peccato, solo una situazione di cui occorre prendere atto.

Veniamo da tanti anni di vacche grasse, con Gasperini siamo felicemente abituati e ora, per vari motivi, bisogna tenere conto che il vento non soffia più così forte. Che qualche giocatore non è più quello di prima, come Ilicic e si sapeva. Metteteci anche lo scarso contributo di Miranchuk.

Poi i problemi oggettivi: nelle prime giornate ha dovuto dare forfait Zapata, poi quando è entrato il Panterone si è fermato Muriel, ma insieme li abbiamo visti per la prima volta e nell’ultima mezz’ora o poco più, col Milan, solo alla settima giornata. E se ti mancano loro è dura fare gol.

Inoltre concedi subito al Milan due assenze pesanti tra i più in forma come Gosens e Toloi, ci aggiungi un pezzo da novanta come Pessina. Gli altri, per quanto validi, non sono all’altezza di due campioni d’Europa e dell’esterno sinistro tra i più forti della Serie A.

Detto questo, quindi pur considerate tutte le attenuanti, l’Atalanta col Milan è stata l’ombra della bella squadra vista a San Siro con l’Inter e poi in Champions. In due partite i rossoneri hanno fatto pagare alla Dea i cinque gol subìti due anni fa, 2-0 l’anno scorso e 3-2 stavolta.

La ‘vendetta’/rivincita sarebbe anche completata, ma a parte questo sicuramente il Milan è cresciuto, è più forte, l’Atalanta ancora ci illumina con prestazioni da applausi, però non ha più in panchina (o almeno non li ha al momento) i ricambi che ti consentono di rimontare. Anche per difetto di condizione, vedi Ilicic e Muriel.

Peccato perchè con una gara più accorta si sarebbe potuto pareggiare, magari non vincere contro questo Milan. Lo stesso Gasperini ha stupito con la mossa Pezzella, quando è uscito Pessina, mentre sembrava sul punto di entrare Muriel: è stata una serata no per tutti e… come capita spesso, chi è andato bene in Champions poi è caduto in campionato o viceversa. Il Milan aveva perso e si è rifatto, come il Napoli, o l’Inter che aveva appena pareggiato, mentre l’Atalanta grande in Champions si è fermata in campionato.

Ora la sosta, per provare a ripartire.