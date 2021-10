Cagliari, Mazzarri come Zeman. Il dato

La Nuova Sardegna di oggi riporta i numeri del Cagliari sotto la guida di Mazzarri. Stessi risultati con Zeman

La Nuova Sardegna di oggi, analizzando la situazione in casa Cagliari, si affida ai numeri e ai dati arrivando alla conclusione Mazzarri come Zeman. Il tecnico toscano è infatti il primo allenatore rossoblù dopo Zdenek Zeman nel 2014, a non essere riuscito a mettere in tasca tre punti nelle prime quattro gare di Serie A con il Cagliari.

