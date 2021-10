Elezioni Regionali, alle 23 in Calabria ha votato circa il 31 %. I seggi riapriranno alle 7

Si è attestata al 30.97% al termine della prima giornata di votazione, ovvero alle ore 23, l’affluenza alle urne per le Regionali in Calabria (precedente nel gennaio 2020 alla stessa ora fu del 44.33 %). Il dato non è ancora definitivo ma mancano davvero i dati pochissimi comuni.

Nella provincia di Catanzaro i votanti sono stati il 33.39% rispetto al 46.79 dello scorso anno.

Nella città di Catanzaro hanno votato il 36.63 % degli aventi di diritto contro il 54.3 del gennaio 2020.

Ribadiamo che il confronto 2021/2020 è poco più di una curiosità essendo non omogeneo poichè in quella occasione si votava soltanto domenica.

I seggi riapriranno alle ore 7 e si chiuderanno definitivamente alle 15.