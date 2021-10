Gaggini: «L’ultimo posto pesa ma bastano due partite per rimettersi in corsa»

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione sarda, è intervenuto ieri durante la trasmissione Videolina Sport

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda, ospitato dal programma televisivo Videolina Sport ha analizzato la complicata situazione in cui si trova il Cagliari.

«Fa un certo effetto guardare la classifica e vedere il Cagliari all’ultimo posto ma bastano due partite per rimettersi in corsa. La sosta è provvidenziale, sarà di grande aiuto a Mazzarri che non ha avuto tempo di mettere mano alla squadra con così tante partite ravvicinate. Il tecnico avrà finalmente modo di ricaricare i suoi uomini dal punto di vista atletico, se è vero che c’è una carenza a livello fisico come in tanti hanno evidenziato».

