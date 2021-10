In arrivo forti piogge

Il Centro Meteo Lombardo sulla propria pagina Facebook lancia un preavviso di precipitazioni abbondanti, nel territorio bergamasco non prima di lunedì sera o notte.

Nel corso della giornata di lunedì 4 ottobre, con progressiva incisività nelle ore pomeridiano/serali, attendiamo potenziale criticità meteo per i settori d’estremo ovest lombardo, a ridosso della Valle del Ticino (confine con il Piemonte).

Rischio idraulico dunque nelle pianure varesine, ovest-milanesi e Lomellina, rischio idro-geologico nei settori vallivi e pedemontani di Verbano-Varesotto, Canton Ticino e (forse) Lario occidentale.

Nella gran parte restante della regione osserveremo variabilità perturbata con possibili piogge sparse a carattere molto più irregolare, sporadiche (o del tutto assenti). Commento del lunedì in ufficio: “deh ma oggi non doveva diluviare?!?”. No, non doveva: prima del tardo pomeriggio/sera quasi solo i lombardi ponentini vedranno qualcosa di consistente.

Nella sera/notte tra lunedì 4 e martedì 5, tuttavia, è attesa la rapida traslazione del sistema perturbato verso levante. Sotto un impulso vigoroso dai quadranti sud-occidentali, prenderanno corpo linee di rovesci, localmente intensi, a impegnare pressoché tutte le nostre province da sud-ovest verso nord-est.

La relativa mobilità delle piogge veicolate in questa fase potrebbe sollevarci dalle criticità maggiori, ma sono considerazioni suffragabili solo a ridosso dell’evento. Seguiranno dunque dettagli lunedì in mattinata, con opportune grafiche a corredo per la felicità dei più nostalgici.

A seguire, le condizioni meteorologiche si manterranno generalmente perturbate, tuttavia con problematicità più isolate o marginali.

Mercoledì 6 farà ingresso nel Mediterraneo la prima vera perturbazione autunnale dell’anno in corso. Stante la traiettoria d’approccio allo Stivale, segnatamente nord-occidentale, ne subiremo più che altro l’eredità termica, quanto basta per rimettere seriamente mano al guardaroba.