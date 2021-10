La Serie B sottosopra: classifica da capogiro

Pisa, Cremonese, Brescia. Alzi la mano chi poteva prevedere uno stravolgimento simile in Serie B dopo 7 partite di campionato. Pisa al comando, appena due punti lasciati per strada, uno score e un cammino cla-mo-ro-so. Complimenti sinceri a Luca D'Angelo, il vero artefice di un miracolo che può essere spiegato soltanto dalla bravura di un tecnico fortemente sottovalutato e che ha trovato in Lucca un alleato formidabile. C'è chi dice che siamo di fronte al futuro centravanti della Nazionale e l'impressione è che chi azzarda potrebbe avere ragione. La Cremonese ha perso 3-0 col Perugia, ma ha avuto il merito di rialzarsi, ha espugnato Vicenza e ha battuto pure la Ternana. Il Brescia è sempre lì, ha ceduto al Como e finalmente arriva qualche cenno di normalità. Secondo chi scrive, ci sono almeno cinque o sei squadre superiori sulla carta al Brescia, che in panchina però ha un numero uno a queste latitudini, ossia Pippo Inzaghi. Il Como espugna il Rigamonti, per una volta dietro si mettono a correre tutte. L'Alessandria vince per la prima volta, il Vicenza espugna Lignano, lasciando il Pordenone senza stadio e senza pubblico, con l'ira del presidente Mauro Lovisa che si abbatte su Massimo Rastelli. Altra pausa di campionato e altro esonero? Domani sapremo, di certo in spogliatoio tira una brutta aria. Bruttissima aria anche a Monza, dove Giovanni Stroppa potrebbe rischiare il ribaltone in panchina. Il flop del Monza è clamoroso, annaspa pure il Parma, figuriamoci il Crotone. La sosta è un momento dove in tanti possono pensare di cambiare allenatore. Accendete i radar del mercato, tocca agli allenatori finire sulla graticola Source