Le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego di Bergamo e provincia

Ecco l’aggiornamento delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego sul territorio bergamasco.

Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Ulteriori dettagli su ogni singola offerta e sui requisiti richiesti si possono consultare nel bollettino allegato in fondo all’articolo.

Centro per l’impiego di Bergamo (segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it)

 16316 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: BERGAMO

 16302 APPRENDISTA AD. CONTABILITA’ luogo di lavoro: BERGAMO

 16303 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: BERGAMO

 16119 TORNITORE luogo di lavoro: BERGAMO

 16356 OP. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO luogo di lavoro: BERGAMO

 16333 OP. COPERTURE TETTI luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 16230 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: LEVATE

 16205 AUTISTA PAT. E luogo di lavoro: BERGAMO

 16396 ODONTOTECNICO AD. CONSEGNE luogo di lavoro: GORLE

 15436 ADD. GUIDA ESCAVATORE RAGNO luogo di lavoro: DALMINE

 16261 INFORMATICI luogo di lavoro: GORLE

 16153 OPERATORE CONTROLLI TECNICI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

 16452 GEOMETRA DI CANTIERE luogo di lavoro: TORRE BOLDONE

 16053 ADDETTI PULIZIE luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 16448 MACELLAIO BANCONIERE luogo di lavoro: BERGAMO

 16449 OPERATORE COMMERCIALE luogo di lavoro: BERGAMO

 16077 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: TREVIOLO

 16450 AD. TAGLIO LAVORAZIONI MECCANICHE luogo di lavoro: ZANICA

 16451 IDRAULICO luogo di lavoro: GORLE

 16087 MANUTENTORE IMPIANTI luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

 16394 IDRAULICO luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 16453 ADD. STESURA ATTI SOCIETARI luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l’impiego di Grumello del Monte (impiego.grumello@provincia.bergamo.it)

 16282 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

 16345 ADDETTO PIEGATRICE luogo di lavoro: COLOGNE

 16308 OPERATORE CNC FALEGNAMERIA luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16324 PROGETTISTA STAMPI luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

 16328 ADDETTO TAGLIO LASER luogo di lavoro: COLOGNE

 16327 DISEGNATORE TECNICO luogo di lavoro: COLOGNE

 16276 OPERAIO STAMPAGGIO GOMMA luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

 16329 ADDETTO TRAPANO E TAGLIERINA luogo di lavoro: COLOGNE

 16322 AUTISTA PAT.CE/ PAVIMENTATORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16200 MANUTENTORE ATTREZZI/MACCHINE luogo di lavoro: PALOSCO

 16089 CERNITRICE GOMMA AL TAVOLO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16132 TORNITORE CNC CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

 16133 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

 15957 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: PALOSCO

 16194 TECNICO PER TERMOFORMATRICE luogo di lavoro: TELGATE

 16186 CARPENTIERE IN LEGNO E FERRO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16236 FALEGNAME CON ESPERIENZA luogo di lavoro: BOLGARE

 16215 IMPIEGATO FISCALE TRIBUTARIO luogo di lavoro: SARNICO

 16237 FALEGNAME CONOSCENZA CAD luogo di lavoro: BOLGARE

 16169 APPRENDISTA/OPERAIO luogo di lavoro: BOLGARE

 16232 AUTISTA DI TIR luogo di lavoro: BOLGARE

 16269 TIROCINANTE IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

 16271 SALDATORE IN FERRO luogo di lavoro: PALOSCO

 16272 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: PALOSCO

 16275 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: PALOSCO

 16197 ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR luogo di lavoro: PALOSCO

 16443 GEOMETRA luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL’OGLIO

 16442 INGEGNERE EDILE luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL’OGLIO

 16399 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: TELGATE

 16323 APPRENDISTA GEOMETRA luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16431 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16430 APPRENDISTA IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16392 POSATORE FIBRA OTTICA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Centro per l’impiego di Lovere (impiego.lovere@provincia.bergamo.it)

 16297 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: LOVERE

 16204 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: SOVERE

 16210 IDRAULICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

 16294 BARMAN luogo di lavoro: LOVERE

 16298 CUOCO luogo di lavoro: LOVERE

 17540 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SOVERE

 17643 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 15921 AUTISTA PER CAMION GRU luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 17596 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: BRENO

 17616 AUTISTA luogo di lavoro: GIANICO

 15918 AUTISTA MEZZI PESANTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

Centro per l’impiego di Ponte San Pietro (impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it)

 16339 OPERATORE CNC luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

 16413 DISEGNATORE CAD luogo di lavoro: PONTIDA

 16344 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16361 TORNITORE FRESATORE MACCHINE TRADIZIONA luogo di lavoro: PRESEZZO

 16436 PARRUCCHIERE DONNA luogo di lavoro: PRESEZZO

 16421 TECNICO FRIGORISTA luogo di lavoro: MILANO

 16434 IDRAULICO/TERMOTECNICO luogo di lavoro: PONTIDA

 16343 DISEGNATORE TECNICO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16406 CARPENTIERE/ATTREZZISTA luogo di lavoro: CARVICO

 16414 OPERATORE ADDETTO ASSEMBLAGGIO BICICLET luogo di lavoro: PRESEZZO

 16405 CARROZZIERE luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

 16390 APPRENDISTA GOMMISTA luogo di lavoro: BOTTANUCO

 16388 MURATORE luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16386 FALEGNAME luogo di lavoro: SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII

 16383 IDRAULICO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

 16382 ESTETISTA luogo di lavoro: MAPELLO

 16433 ADDETTO UFFICIO QUALITA’ luogo di lavoro: PONTIDA

 16066 MANUTENTORE MECCANICO/SALDATORE ESPER luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

Centro per l’impiego di Romano di Lombardia (impiego.romano@provincia.bergamo.it)

 16457 IDRAULICO MANUTENTORE CALDAIE luogo di lavoro: BARIANO

 16376 GEOMETRA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 16458 MANOVALE OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

 16362 OPERAIO ADDETTO AL LAVAGGIO AUTO luogo di lavoro: ANTEGNATE

 16370 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l’impiego di Trescore Balneario (impiego.trescore@provincia.bergamo.it)

 16407 TAGLIATORE O CONFEZIONATORE luogo di lavoro: CASAZZA

 16408 OPERAIO SALDATORE luogo di lavoro: GORLAGO

Centro per l’impiego di Treviglio (impiego.treviglio@provincia.bergamo.it)

 15984 SALDATORE JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 15985 INSTALLATORE IMP. FOTOVOLTAICI luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 16070 SARTA MODELLISTA CUCITRICE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16005 IDRAULICO DI CANTIERE SENIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16069 TAPPEZZIERE IN STOFFA luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16244 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: VERDELLINO

 16235 CARTOTECNICA GENERICA luogo di lavoro: ARZAGO D’ADDA

 16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 16423 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: INZAGO

 16432 ADDETTO ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 16238 OPERAIO METALMECCANICO GENERICO luogo di lavoro: ARCENE

 16387 POSATORE DI PAVIMENTI luogo di lavoro: URGNANO

 16381 PROGRAMMATORE ATTREZZISTA luogo di lavoro: LURANO

 16378 TORNITORE luogo di lavoro: LURANO

 16403 GEOMETRA luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 16243 CONTABILE/AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ARCENE

 16253 PRODUZIONE E POSA INFISSI luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16216 BANCONIERE/CASSIERE luogo di lavoro: CRESPIATICA

 16377 CONTABILE luogo di lavoro: MISANO DI GERA D’ADDA

 16214 MONTATORE DI INFISSI JUNIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 16213 AUTISTA luogo di lavoro: FARA GERA D’ADDA

 16212 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CAMBIAGO

 16373 CAMERIERA AI PIANI luogo di lavoro: TREVIGLIO

Centro per l’impiego di Zogno (impiego.zogno@provincia.bergamo.it)

 16357 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SORISOLE

 16360 GOMMISTA O APPRENDISTA GOMMISTA luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

 16291 PROGETTISTA MECCANICO luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 16446 CUOCO 4° LIVELLO luogo di lavoro: ALME’

 16409 IMPIEGATO CONTABILE luogo di lavoro: SEDRINA

 16445 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: SEDRINA

 15995 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16435 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SEDRINA

 16440 APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

 16447 ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura (scaricabile dal sito della Provincia QUI) e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

Il bollettino_delle_offerte_4_ottobre_2021