“Mi sono iscritta a Bergamonews Friends: investimento ripagato da vantaggi e piacere”

“Quando ho scoperto che con un budget minimo avrei potuto leggere Bergamonews senza pubblicità ho investito nel mio tempo, nella mia serenità di guardare le notizie subito, quando lo desideravo io”. Inizia così la confessione di Chiara Gambirasio.

“Ho avuto una folgorazione. Io ho questa abitudine di documentarmi su ciò che succede nel mondo attraverso diversi canali e per sapere che cosa succede a Bergamo vaso su Bergamonews.it – prosegue – E naturalmente qualcuno deve mantenerli questi giornalisti che mi danno le notizie, quindi prima mi si accendeva la pubblicità. Oggi non siamo più disponibili ad attendere alcuni secondi, questa pubblicità mi dava una noia pazzesca e così quando ho visto che c’era Bergamonews Friends! Che con un budget minimo mi dava l’opportunità di leggere il quotidiano senza pubblicità ho sottoscritto subito l’abbonamento. E poi ho scoperto altri vantaggi. Per esempio stamattina ho fatto una bella passeggiata sotto il sole e non ho fatto in tempo a leggere le mail, quindi attacco i miei auricolari e ascolto il podcast delle principali notizie della giornata lette dai giornalisti. Ce n’è uno che dice un buongiorno così sexy che mi chiedo: che cosa gli mettete nel caffè?”

“Poi questo Bergamonews Friends! Offre degli spettacoli gratis. Io e mio marito abbiamo assistito a due spettacoli bellissimi, ripagandomi largamente del mio investimento su Friends!”.

“C’è infine una questione etica che mi ha spinto a sottoscrivere questo abbonamento: le aziende che fanno parte di Friends! E offrono sconti sono di Bergamo e della bergamasca, così posso dire che sono dei nostri e dare un sostegno alla nostra economia”.