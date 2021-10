Sarri smaschera la Lazio: il problema è la mentalità

Sarri si è sfogato nel post partita ammettendo come anche uno dei senatori abbia battuto sul tasto della mentalità: Milinkovic l’indiziato

Maurizio Sarri è apparso visibilmente infastidito nel post partita della gara persa per 3-0 dalla sua Lazio contro il Bologna. Il tecnico, come ricostruisce il Corriere dello Sport, al fischio finale della sfida è corso immediatamente negli spogliatoi per un confronto blindato con la squadra.

Il problema che il toscano ha individuato è quello della mentalità. La squadra da anni fa fatica a tenere un rendimento elevato per più partite, spegnendosi spesso dopo successi importanti. Come capitato ieri a Bologna dopo l’euforia da derby. L’ex Juventus ha ammesso come anche uno dei senatori dello spogliatoio (l’indiziato è Milinkovic) avrebbe preso la parola nello spogliatoio per spronare il gruppo: dopo sei anni impossibile sopportare ancora certi black-out. Sarri è conscio che ci vorrà tempo. I difetti atavici di un gruppo che comunque resta di qualità non possono sparire dall’oggi al domani.

