Speciali per le elezioni, Maschi contro femmine o 12 anni schiavo? La tv del 4 ottobre

Per la prima serata in tv, lunedì 4 ottobre su RaiUno alle 21.30 andrà in onda “Speciale di Porta a Porta” in collaborazione con il TG1 in diretta per commentare e analizzare il risultato delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Ospiti i leader politici, i direttori delle testate e collegamenti dai principali comitati dei candidati sindaco e della Regione Calabria. Conduce Bruno Vespa.

Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo attento alle elezioni amministrative anche su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica“, condotto da Nicola Porro, e su La7 alle 21.15 “Speciale TgLa7 – Elezioni amministrative 2021“, condotto da Enrico Mentana.

Su RaiDue alle 21.30 prenderà il via “Quelli che il lunedì”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata con l’obiettivo di trattare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, non potendo non approdare anche al calcio…. – Conducono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Maschi contro femmine”; su Italia1 alle 21.20 “Mystery Land – La grande favola dell’ignoto”; su Rai4 alle 21.20 “Nightmare”; su La5 alle 21.05 “La casa tra le montagne – Novità a casa”; su Iris alle 20.55 “12 anni schiavo” e su Italia2 alle 21.10 “Come ammazzare il capo… e vivere felici”.

Su Rai5 alle 21.15 prenderà il via la nuova stagione di “Nessun Dorma”. Massimo Bernardini ospita Alessandro Carbonare e Gianluigi Trovesi: un campione della musica classica e un maestro del jazz.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.