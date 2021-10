Vittoria termolese alla mezza maratona di Pescara, trionfa Francesca De Sanctis

Successo termolese alla mezza maratona di Pescara ieri 3 ottobre grazie alla prestazione maiuscola di Francesca De Sanctis, prima al traguardo fra le donne.

“Dopo 6 anni dalla vittoria della maratona ho deciso di tornare a gareggiare a Pescara però sulla mezza maratona – racconta l’atleta termolese -. Ovviamente non sto preparando gare lunghe e nemmeno intermedie. Le distanze ultimamente erano sui 5000 e 10000 metri, quindi diciamo che ho azzardato ma solo perché avevo fatto qualche settimana prima un lungo di 25 km che era andato abbastanza bene. Il motore c’era insomma per poter affrontare la gara. Ho deciso quindi di partecipare all’ultimo momento, è stata una gara tutta di testa, c’è stata molta determinazione e sotto questo punto di vista ringrazio il mio amico Vincenzo Grassi in primis per avermi invitata a farla e poi perché abbiamo deciso di poterla fare insieme perché eravamo vicini con i tempi”.

Enorme la soddisfazione per un risultato insperato. “Sono stata in testa dai primi km della gara e mano mano abbiamo incrementato un po’ il ritmo. Ho concluso la vittoria in 1h25, per me un buon tempo se analizzo di averla fatta senza preparazione e senza lavori specifici nelle gambe”.