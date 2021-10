Acerbi ha deciso di devolvere una somma in beneficenza dopo l’espulsione e il brutto gesto di domenica: video social del centrale

Francesco Acerbi è tornato sull’espulsione di domenica contro il Bologna pubblicando un video di scuse sul suo profilo Instagram. Le sue parole:

«Domenica sono stato espulso, ho sbagliato. Mi dispiace non poter aiutare i miei compagni e mi dispiace per il mister e i tifosi. Chiedo scusa per il brutto gesto fatto in campo, non è da me e non è un buon esempio per coloro che seguono il calcio. Per questo motivo ho deciso di auto-multarmi devolvendo in beneficenza una somma di denaro».

View this post on Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

L’articolo Acerbi: «Mi scuso per l’episodio di domenica, ho deciso di…» – VIDEO proviene da Lazio News 24.