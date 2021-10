Conferenza “Raccontare il paesaggio delle Alpi” e l’inaugurazione della Mostra “Attraverso le Alpi, un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino”. Sabato ad Oltre le Vette

Nell’ambito della rassegna Oltre le Vette 2021, nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, presso il chiostro del Palazzo Crepadona a Belluno, dalle ore 15 alle 17, l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paeseggisti e Conservatori della Provincia di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e l’Associazione Architetti Arco Alpino, propone

la Conferenza “Raccontare il paesaggio delle Alpi” e l’inaugurazione della Mostra “Attraverso le Alpi, un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino”.

Interverranno l’architetto Fabiola De Battista, presidente OAPPC Belluno, l’architetto Roberto Raimondi, esperto in pianificazione del territorio e progettazione urbana, sul tema “Perché ci servono nuove descrizioni del territorio alpino” e l’arch. Viviana Rubbo, componente del gruppo Urban Reports AAA, che presenterà approfonditamente la Mostra in esposizione.

La partecipazione, aperta a tutti, è gratuita previa iscrizione obbligatoria al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-olv-conferenza-e-inaugurazione-mostra-di-architettura-184529892877

La Mostra si configura come un flusso di immagini creato da 274 scatti, risultato di una campagna fotografica condotta lungo le valli alpine italiane, dal confine francese a quello sloveno.

Attraverso le Alpi è il racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino voluto dall’Associazione Architetti Arco Alpino (composta dagli Ordini degli Architetti PPC di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola, Sondrio, Torino, Trento, Udine e Vercelli) e realizzato dal collettivo Urban Reports, con l’obiettivo di leggere, isolare, comporre e ricomporre in fotogrammi d’autore la quotidianità dei paesaggi delle “terre alte” per trarne moniti e nuove prospettive.

I documenti della Mostra testimoniano, attraverso lo specifico linguaggio della fotografia, il desiderio e la necessità di nuove, più pertinenti, descrizioni delle Alpi, dei loro paesaggi, delle risorse mobilitabili per il futuro delle comunità che vi abitano.

Organizzate per “temi” rappresentativi del rapporto tra comunità, pratiche d’uso e processi di costruzione di uno spazio abitabile, le immagini sollecitano riflessioni sul modo di essere architetti, sul “progettare” come fondamento e – insieme – responsabilità della trasformazione del territorio.

In un momento storico nel quale le risposte alle criticità generate dalla pandemia sembrano trovare molti punti di convergenza con la prefigurazione di modelli di sviluppo più sostenibili, con la definizione di programmi e politiche di “transizione ecologica”, l’apertura della Mostra è quindi l’occasione per promuovere alcune riflessioni sul territorio alpino, i processi di modificazione che lo riguardano e il ruolo dei soggetti che ne sono responsabili.

La Mostra sarà aperta al pubblico:

domenica 10 – sabato 16 – domenica 17 ottobre 2021

dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Ingresso con obbligo di mascherina e green pass.

L’articolo Conferenza “Raccontare il paesaggio delle Alpi” e l’inaugurazione della Mostra “Attraverso le Alpi, un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino”. Sabato ad Oltre le Vette proviene da Bellunopress – Dolomiti.