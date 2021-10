Sono 2.466 i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 registrato oggi in Italia mentre i morti per COVID-19 risultano 50. E’ quanto si evince, in estrema sintesi, dall’odierno bollettino Covid del ministero della Salute. Il tasso di positività è allo 0,76%, in calo rispetto all’1,3% di ieri. L’articolo Covid Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 ottobre proviene da Quotidiano…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it