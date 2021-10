E’ Filippo Mancuso il più votato in città, segue Baldo Esposito

Dai dati sulla città, pubblicati sul sito del Comune di Catanzaro, emerge che è Filippo Mancuso (Lega) il catanzarese più votato in città con 2655. Segue Baldo Esposito (Udc) con 2343 preferenze. Sono 1877 i consensi ottenuti dall’azzurra Silvia Parente, seguita da Fabio Guerriero con 1861 voti. Spunta, poi, il nome di Antonio Monturo che, con Fratelli d’Italia, ottiene 1688 preferenze.

1560 per l’avvocato Antonello Talerico, in campo tra le fila di Forza Italia seguito da Frank Santacroce (Coraggio Italia) con 1466 voti. 1402 le preferenze conquistate da Giuseppina Iemma (PD), 937 per Francesco De Nisi (Coraggio Italia),909 per Tranquillo Paradiso (Forza Azzurri), 852 voti per Pippo Capellupo (De Magistris, presidente), 835 per Ernesto Alecci (PD). 716 le preferenze ottenute in città da Filippo Pietropaolo, seguito da Giorgio Arcuri (Forza Azzurri) con 715. Sono 586 i voti presi in città da Mimmo Lucano, 482 per Marisa Zangari (Udc).