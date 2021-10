Imeri fa il bis ed entra nella storia di Treviglio

Juri Imeri si riconferma sindaco di Treviglio. Con il 57,55 per cento batte la sfidante del centrosinistra Matilde Tura, che ha ottenuto il 39,36 per cento dei voti. Per Daniele Corbetta di Treviglio Civica il 2,13 per cento e per Augusto Corsi con i Socialisti per Treviglio e Rinascerò lo 0,96%.

Una vittoria schiacciante e, se si può definire tale, storica: da quando è in vigore l’elezione diretta del sindaco, ovvero dal 1993, Juri Imeri è il primo candidato di Treviglio a vincere al primo turno.

Niente ballottaggio quindi, il centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Io Treviglio, Salute e Futuro e Con Mangano per Imeri Sindaco, ha ampiamente superato gli avversari, in testa fin dalla prima sezione scrutinata.

Juri Imeri ha seguito i risultati dalla sede del comitato elettorale in piazza Garibaldi, a due passi dal Comune. Le prime due ore ha aspettato circondato da una decina dei suoi, tutti concentratissimi e in attesa delle telefonate che arrivavano direttamente dai rappresentanti di lista all’interno dei seggi.

Man mano la sede si è riempita e il clima è diventato euforico. Nonostante i dati ufficiali del primo seggio siano giunti in Comune solo dopo le 18, il centrodestra già cominciava a pregustare la vittoria. Nessuno rilasciava dichiarazioni, ma da dietro le mascherine si intuivano sorrisi di soddisfazione.

Nel momento in cui è arrivato il risultato della Geromina, è espoloso un applauso e la tensione di Imeri si è finalmente sciolta. Si è alzato dalla postazione e si è lasciato travolgere dalla felicità dei suoi sostenitori.

“Voglio ringraziare i trevigliesi che ci hanno riconfermato la loro fiducia e tutti i candidati delle liste. Hanno lavorato duro ed hanno raccolto tantissime preferenze. Sapevamo di potercela fare ma toccare con mano la vittoria ha tutto un altro sapore”, ha dichiarato il sindaco.

Una corsa fino al Comune, sotto l’acqua, per le interviste e poi un bagno di folla tra coloro che hanno riempito il porticato del palazzo del municipio: selfie, strette di mano, foto di gruppo e cori da stadio. Tra tuoni e lampi anche qualche carosello in auto.

“Sapevamo che c’era la possibilità di vincere al primo turno. Il programma era fatto bene, il lavoro portato avanti finora il nostro punto di forza, la squadra molto competitiva e tutto questo insieme ci ha ricompensato”, continua Imeri.

Nessuna dichiarazione sulla nuova Giunta: “Non abbiamo ancora deciso nulla. La squadra andrà sicuramente premiata e valorizzata ma dobbiamo prima attendere i risultati ufficiali”.

La festa in piazza è stata rimandata a causa del forte acquazzone: “Peccato, vorrà dire che andremo a mangiarci una pizza. Domani abbiamo da lavorare”, si congeda il sindaco.

In Comune, per la stretta di mano al vincitore, il candidato Augusto Corsi. Corbetta si è congratulato al telefono chiamando Imeri direttamente dai seggi, quando ancora il risultato non era ufficiale.

Matilde Tura è rimasta nella sede del Pd. Amarezza nel centrosinistra per la sconfitta dopo il grande lavoro svolto nell’ultimo anno di campagna elettorale, ma fiducia nel futuro per quanto ottenuto. Giusto il tempo di metabolizzare il risultato del voto per poi iniziare a lavorare dai banchi dell’opposizione.