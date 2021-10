Lazio-Inter è ancora lontana, ma a tenere banco è senza dubbio la questione dei calciatori sudamericani: ecco la situazione

Lazio-Inter è ancora lontana, ma a tenere banco è senza dubbio la questione dei calciatori sudamericani. Ed ecco che, secondo quanto riportato da La Repubblica, i nerazzurri sarebbero al lavoro per provare a risolvere il tutto.

L’idea sarebbe quella di consentire a uno tra Lautaro e Correa di rientrare con un giorno d’anticipo. Tutto questo per permettergli di allenarsi in vista della difficile trasferta di Roma. Senza questa concessione infatti,entrambi tornerebbero lo stesso giorno della partita e dunque difficilmente potrebbero essere convocati. Scaloni potrebbe dare l’ok solo nel caso in cui ci fosse un risultato positivo con Paraguay e Uruguay, permettendo così a uno dei due di saltare la sfida contro il Perù.

L’articolo Inter, uno tra Correa e Lautaro Martinez ci sarà con la Lazio? proviene da Lazio News 24.