Lavori di manutenzione su tre viadotti del Raccordo Sicignano-Potenza

Sono stati avviati i lavori di manutenzione programmata sui viadotti ‘Vose’, ‘Cataldo’ e ‘Agoglia’ situati tra il km 28,693 ed il km 30,192 del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione dell’intero itinerario Basentano (RA5 e SS407).

L’intervento di manutenzione – per un investimento complessivo di 3,4 milioni di euro, in Accordo Quadro- consisterà principalmente nel risanamento e nel ripristino corticale delle sottostrutture dei viadotti, nella sostituzione del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma ed in interventi di ricostruzione di cordoli e barriere di sicurezza su carreggiata.

Allo stato attuale l’accantieramento eseguito e le lavorazioni in corso, nel territorio comunale di Picerno (Potenza), interessano le aree sottostanti gli impalcati, senza creare alcun disagio alla circolazione; esclusivamente in concomitanza con l’esecuzione delle lavorazioni sui cordoli e sulle barriere è prevista, previa opportuna comunicazione, l’istituzione del restringimento della carreggiata a fasi alterne per tutti e tre i viadotti. L’ultimazione dell’intervento è fissata in 540 giorni complessivi. E’ quanto fa sapere Anas in una nota.