L’ex tecnico biancazzurro Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore della Viterbese in Lega Pro. I

l club laziale ha infatti comunicato l’ingaggio del mister origiario di Piraino, al quale è stata affidata la guida tecnica della prima squadra.

Classe 1975, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, è partito dall’Eccellenza siciliana, allenando l’Akragas, il Due Torri, l’Orlandina, l’Igea Virtus Barcellona (con queste ultime due squadre ha ottenuto la promozione in Serie D), e sempre con la formazione barcellonese è riuscito a centrare anche la vittoria dei playoff nazionali di quarta serie. Poi il passaggio in serie C , sulla panchina del Potenza, seguita dall’esperienza alla guida del Calcio Catania.

Raffaele, che ha firmato con la Viterbese un contratto fino al 20 giugno 2023, subentra all’esonerato Alessandro Dal Canto. Al tecnico siciliano spetterà l’arduo compito di risollevare le sorti della squadra gialloblù, che al momento si ritrova all’ultimo posto in classifica nel girone B di LegaPro, con appena 3 punti conquistati in 7 partite.

( Da LegaPro)



L’articolo L’ex akragantino Giuseppe Raffaele nuovo tecnico della Viterbese sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.