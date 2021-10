Medolago Albani nuovo sindaco di Medolago: “Vogliamo un paese più vivo e vivace”

Medolago. “Siamo molto contenti del risultato, andato oltre ogni più rosea aspettativa”: è felicissimo Alessandro Medolago Albani, nuovo sindaco di Medolago, che dopo aver battuto il quorum (45,52%) ha solo dovuto attendere la conferma della validità del 50% dei voti.

“Chiaramente il ringraziamento va alla popolazione che ha sostenuto la mia candidatura e quella di tutto il gruppo – continua Medolago Albani – E questa è una vittoria da condividere con tutti loro che nei mesi di campagna elettorale ci hanno sostenuto davvero col cuore. Il compito che ci ha chiesto, col suo voto, la cittadinanza è chiaro e definito: dobbiamo rivitalizzare il paese e ci stiamo già organizzando”.

“Con un’esperienza di quasi 15 anni in ambito amministrativo abbiamo capito come funziona la macchina comunale e nel frattempo siamo cresciuti – aggiunge il neo-sindaco – Il nostro programma è impostato molto più sul sociale che sulle opere, che comunque saranno a sostegno”.

Pur non essendo sicura di superare il quorum, la squadra di Medolago Futura si era già mossa sul territorio: “Con i gruppi Alpini e Reduci abbiamo iniziato da settimane ad organizzare la manifestazione del 4 novembre, che sarà la prima che ci vedrà in campo – ammette Medolago Albani – Non è stata presunzione, ma voglia di lavorare e di non presentarci impreparati nel caso fossimo stati eletti. Vogliamo un paese più vivace, quello che è mancato di più negli ultimi anni”.

Dopo la proclamazione è scattata la festa, sobria, in sala consiliare con un bicchiere di prosecco: “Per noi è un punto di partenza e non d’arrivo – conclude il sindaco – Siamo ben consapevoli che il percorso che abbiamo di fronte è arduo e in salita. Abbiamo capacità ed entusiasmo per affrontarlo, con personalità estremamente valide sia all’interno della lista che nel gruppo di sostenitori attivo e propositivo che ci sostiene”.