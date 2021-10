No alla chiusura di Psichiatria a Feltre. Domenica a Trichiana l’assemblea. Sabato a Belluno la raccolta firme

“La recente sospensione del Servizio di degenza nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Feltre (BL) ed il ricorso a cooperative anche a supporto della pediatria, rappresentano l’ennesimo atto di quel processo di progressivo smantellamento della Sanità pubblica.

Un processo che sta coinvolgendo da oramai troppi anni l’intera rete dei Servizi socio sanitari del territorio bellunese, soprattutto nelle aree di montagna e più periferiche, dove questi servizi rappresentano uno degli antidoti concreti al problema dello spopolamento”.

Lo sostiene il Comitato Feltrino per il Diritto alla Salute attraverso la sua referente Michela Somacal.

“Ciò continua ad avvenire in un momento in cui l’emergenza sanitaria ci sta dimostrando con forza come la presenza di un sistema sanitario pubblico ed universalistico sia una questione dirimente per gli esiti di salute della popolazione e fondamentale nel garantire il diritto di cura per tutte le persone.

È tempo dunque – prosegue la nota del Comitato – che la Sanità pubblica ritorni ad essere considerata un investimento, un bene comune imprescindibile per la salute e il benessere delle persone.

Per questi motivi, stanchi di continuare a subire una continua erosione dei nostri diritti, abbiamo deciso di organizzare per il 10 ottobre dalle ore 18.00 presso la Sala San Felice di Trichiana, in piazza Merlin, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, un’assemblea per la costituzione di un coordinamento provinciale per la difesa dei servizi socio sanitari del territorio.

Facciamo appello dunque a tutte le persone, le realtà, i comitati e le associazioni che hanno a cuore la salvaguardia di questi preziosi Servizi, a partecipare all’assemblea e di costruire insieme a noi un percorso territoriale per la difesa del Diritto alla Salute e della Sanità Pubblica.

La petizione “No alla chiusura di Psichiatria a Feltre” ha raccolto più di 1.800 firme on line e più di 600 firme dai banchi di raccolta che sono stati organizzati nelle scorse settimane a Feltre.

L’Associazione Italiana di Tutela Salute Mentale sezione di Belluno organizza sabato 9 ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00 in piazza dei Martiri a Belluno delle letture con la compagnia teatrale “Il Gabbiano”, formato da persone con disagio psichico e da volontari guidati da un regista teatrale. Per l’occasione sarà presente anche il comitato feltrino per il diritto alla salute con un banco di raccolte firme.

Il comitato ha deciso di aderire e partecipare alla manifestazione organizzata dal Comitato per la sanità pubblica nell’Alto Vicentino il 16 ottobre a Schio (VI). Il percorso sarà dal PalaRomare di Schio al piazzale dell’ospedale Alto Vicentino a Santorso. Le preoccupazioni riguardano il servizio pubblico sanitario locale e all’appello hanno già iniziato ad arrivare le prime adesioni. Gli organizzatori sottolineano che si tratterà di una manifestazione senza bandiere di partito e nel rispetto delle norme anti-Covid, con la volontà di far capire all’amministrazione dell’Ulss 7 Pedemontana quanto i cittadini non siano d’accordo con alcune scelte, e quanto i lavoratori del comparto siano stanchi e sfiduciati, sperando che davvero si cambi marcia e non si proceda con la politica degli annunci e delle promesse poi smentita dai fatti”.

