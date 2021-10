Passetti: «Cagliari? Bisogna migliorare le condizioni fisiche e mentali»

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione della squadra

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione della squadra. Le sue parole sintetizzate da fantaclacio.it.

«Non serve ragionare troppo nella pausa, ma la sfrutteremo per migliorare condizioni atletiche e mentali. Servirà anche a Mazzari per conoscere meglio i ragazzi. Abbiamo fatto con lui pochi allenamenti e tante partite. Sulla classifica, non serve guardarla ora, perché conta poco essere negli ultimi posti a ottobre, anche se ovviamente non ci piace essere lì. Fa più paura non vincere partite come quella contro il Venezia, che in condizioni normali vinci 3-0. Abbiamo tempo, un allenatore bravo e giocatori forti; insomma, qui c’è tutto per uscire da questa situazione».

