San Paolo d’Argon: soli sei voti in più e Frassini (Lega) conquista la carica di sindaco

San Paolo d’Argon. Una vittoria per una manciata di voti. Solamente sei. Eppure bastano alla Lega per conquistare una delle storiche roccaforti del centro sinistra: San Paolo d’Argon.

Per onore di cronaca Graziano Frassini, già al terzo tentativo, nell’ultima tornata elettorale aveva perso per una manciata di voti.

Il sindaco eletto è Graziano Frassini ha ottenuto 1.249 voti (50,12%) contro i 1.243 (49,88%) della lista avversaria capitanata da Roberto Zanotti, ex vicesindaco e assessore, sostenuto dalla lista “L’alveare”.

Frassini: 63 anni, in minoranza dal 2011 come capolista del gruppo minoritario ha ribaltato il risultato di cinque anni fa.

“Tra le priorità lo abbiamo detto e ribadito in campagna elettorale c’è la casa per anziani, quella attuale non è adeguata. Partiremo subito con la progettazione. Il nostro impegno si concentrerà alle persone, alla scuola e a quanti cercano un lavoro”. Commenta dopo la vittoria.