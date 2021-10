Ultime Notizie Serie A: Commisso chiude con Vlahovic. Thiago Motta: fiducia Spezia

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.20 – Napoli, basta razzismo: decisione estrema se dovesse verificarsi ancora – Dopo le offese a Koulibaly, Osimhen e Anguissa, il Napoli dice ancor di più basta la razzismo. La notizia

Ore 11.35 – Spezia, fiducia in Thiago Motta: oggi vertice col club – Il club crede nell’allenatore e oggi è un programma un vertice con la dirigenza: Thiago resta. La notizia

Ore 11.05 – Napoli, De Laurentiis porta in tribunale Maksimovic per ammutinamento – Il difensore serbo è il terzo in ordine di nomina dopo Hysaj e Allan, anche loro ormai ex calciatori partenopei. La notizia

Ore 10.30 – Fiorentina, Commisso chiude con Vlahovic: «Ha rifiutato tutte le nostre offerte» – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha annunciato che Vlahovic non rinnoverà il contratto. Le dichiarazioni

Ore 10.05 – Italia, attaccante cercasi: Raspadori scalpita, ma contro la Spagna occhio a Pellegrini – Contro la Spagna, il c.t. dell’Italia Roberto Mancini potrebbe proporre l’attacco “rotante” con Lorenzo Pellegrini falso nove. La notizia

Ore 9.15 – Calciomercato Juventus, è Vlahovic l’obiettivo del 2022: il piano di Cherubini – Calciomercato Juventus: il grande obiettivo dei bianconeri per il 2022 porterebbe il nome di Dusan Vlahovic. Ecco il piano di Cherubini. La notizia

Ore 8.40 – Il gioiellino Lucca: «Studio e imito Ibrahimovic, il più forte al mondo» – Il bomber del Pisa Lorenzo Lucca si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.20 – Koulibaly, Maignan e le vittime del razzismo: le inchieste non ci bastano più – Dalla vicenda Koulibaly a quella Maignan, il problema razzismo è esploso ancora una volta in maniera insostenibile: ci vogliono pene più severe. L’editoriale