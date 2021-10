Acc Borgo Valbelluna. Donazzan: “Necessario un urgente incontro ministeriale”

Venezia, 6 ottobre 2021 – Elena Donazzan, assessore al lavoro della Regione del Veneto, in considerazione all’esito della gara per le manifestazioni di interesse all’acquisto dell’azienda Wanbao ACC di Borgo Valbelluna (BL) chiusasi ieri, comunica quanto segue:

“Ho manifestato al Ministero dello Sviluppo Economico l’immediata necessità di un

incontro finalizzato a fare il punto rispetto alla situazione di ACC. L’obiettivo è quello

di valutare assieme quali iniziative possano essere messe in atto alla luce degli esiti

della gara. Tutto ciò al fine di utilizzare al meglio il tempo rimanente per la

realizzazione del programma dell’amministrazione straordinaria.

Serve un rapido confronto per non vanificare il grande sforzo di questi mesi,

soprattutto da parte dei lavoratori dello stabilimento di Borgo Valbelluna, e per attivare

ogni leva utile ai fini della valorizzazione produttiva e occupazionale del sito che,

nonostante tutto, ha attirato l’attenzione di importanti produttori industriali di livello

mondiale”.

