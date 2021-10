Al via i lavori per il nuovo campo da gioco della scuola di San Pio, Decaro: “Le promesse si mantengono”

Lo scorso 8 giugno la promessa davanti ai piccoli studenti, domani l’avvio dei lavori e fra 30 giorni l’inaugurazione della struttura. La scuola Iqbal Masih di San Pio, plesso dell’istituto comprensivo Aristide Gabelli, avrà un nuovo campo da gioco entro la prima settimana di novembre. Parola del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Era giugno e sul campo da gioco dell’istituto, completamente dissestato, i bambini festeggiavano la fine dell’anno scolastico – ricorda il primo cittadino -. Timidamente, per paura di offendermi, avevano posizionato lì un cartello: ‘il campo che vorrei’, c’era scritto. Quel giorno ho fatto loro una promessa, che sarei tornato nella loro scuola per sistemare il campo per poter giocare e fare sport”.

“Oggi – prosegue, quindi, Decaro – sono tornato con gli operai che da domani cominceranno a lavorare qui, insieme ai dipendenti della Multiservizi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero alla sistemazione di questo spazio. Perché le promesse, soprattutto quelle fatte ai bambini, vanno mantenute.

“Siamo davvero fieri di poter contare su un sindaco ‘a misura di bambino’ – commenta la dirigente scolastica Liliana De Robertis -. Tutte le volte in cui ci ha fatto visita li ha ascoltati, li ha rassicurati e ha insegnato loro qualcosa di nuovo. Lezioni di vita e di scuola”. Questa mattina a San Pio, per l’evento organizzato in vista dell’avvio dei lavori, c’era anche il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi.

