Ancora pioggia, migliora giovedì

Ancora pioggia a Bergamo all’alba di mercoledì: come proseguirà la giornata lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’intenso sistema frontale che ha portato rovesci diffusi sulla Lombardia sta lentamente spostandosi verso est, determinando un primo miglioramento già mercoledì sull’ovest della regione. Da giovedì la progressiva espansione dell’anticiclone delle Azzorre che andrà a saldarsi con l’alta pressione sull’est Europa produrrà un più significativo miglioramento del tempo, con prospettive di giornate in prevalenza soleggiate sul nord Italia per alcuni giorni. Le temperature da giovedì tenderanno a calare nei valori minimi notturni grazie a una maggiore serenità nel cielo, mentre i valori massimi si attesteranno su valori intorno ai 20 gradi nelle zone di pianura per il resto della settimana.

Mercoledì 6 ottobre 2021

Tempo Previsto: al primo mattino nubi su tutta la regione con piogge diffuse, ad eccezione di Varesotto e Comasco, con tendenza a rapida cessazione dei fenomeni anche sulla pianura occidentale dove sono attese le prime schiarite. Fenomeni più persistenti tra Bergamasco e Bresciano. Nel pomeriggio soleggiato su zona Lario, Valchiavenna e sulla pianura occidentale, nubi sugli altri settori con ancora piogge diffuse, più significative in zona Garda. Nella sera qualche pioggia residua sulla pianura orientale con probabile tendenza a cessazione dei fenomeni ovunque e rapido miglioramento da ovest verso est su tutta la regione nella notte.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21 °C sui settori occidentali e tra 15 e 17 °C sui settori orientali. .

Giovedì 7 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su Alpi e pianura orientale con qualche pioggia debole nel Mantovano, cieli poco nuvolosi sugli altri settori. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulla pianura centro/orientale, su alta Valtellina e Valcamonica, poco nuvoloso sul resto della regione. Nella sera persistono un po’ di nuvole sui settori orientali, prevalenza di bel tempo altrove.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento sui settori orientali. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Venerdì 8 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino qualche nuvola sulla pianura orientale, prevalenza di sole sul resto della regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso nel Mantovano, bel tempo sugli altri settori. Nella sera e nella notte generali condizioni di cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.