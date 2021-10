Una chiusura a intermittenza, dalle 9 alle 14 di giovedì 7 ottobre, per effettuare le prove di carico sul ponte di via Gentile. Per evitare di rimanere incastrati nel traffico o nei rallentamenti, dunque, meglio evitare il tratto della strada di Japigia nei pressi del Sacrario militare.

Domani, 7 ottobre, la ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche del Comune di Bari ripeterà le prove di carico sul ponte di via Gentile (già organizzate a inizio estate), necessarie in seguito agli interventi di ristrutturazione dell’importo di 100mila euro circa effettuati negli scorsi mesi.

“Si tratta di lavori che hanno interessato soprattutto la parte inferiore del ponte – spiega il dirigente del settore Strade, Claudio Laricchia – con interventi di risanamento del calcestruzzo e dell’armatura in ferro, nei punti in cui era visibilmente ossidata”.

Ora tocca ripetere le prove di carico, motivo per cui il ponte sarà chiuso al traffico a intermittenza domani tra le 9 e le 14, cercando di bloccare il flusso delle auto negli orari di minore transito e non di punta. L’Amtab pertanto comunica che i bus delle linee 2/, 12/, CPJ e servizio scolastico effettueranno variazioni di percorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde 800450444.

L’articolo Bari, il ponte di via Gentile chiude a intermittenza: prove di carico in programma giovedì 7 ottobre proviene da Telebari.