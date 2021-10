Inizieranno entro la fine dell’anno in corso i lavori di restyling di piazza XX Settembre, a Bitonto. A comunicarlo è il sindaco Michele Abbaticchio, attraverso le sue pagine social. È stato infatti aggiudicato in via provvisoria l’appalto per le opere pubbliche, finanziato con fondi europei che permetterà a una delle piazze più famose di Bitonto di rifarsi il look.

“Il lavoro continua”, ha detto Abbaticchio, anticipando anche gli interventi più importanti che daranno vita al rifacimento dell’area interessata dal cantiere. Grazie al “nuovo basolato e all’illuminazione pubblica a Led” la piazza si trasformerà in “una delle aree di ingresso al borgo antico più attraenti e prestigiose”.

A questo si aggiunge anche il nuovo arredo urbano e l’estensione dell’area pedonale fino alla chiesa dell’Annunziata e, “non ultima, l’area che mostrerà i resti delle mura fortificate sepolte, impietosamente, dell’asfalto”.

L’articolo Bitonto, piazza XX Settembre si rifà il look. Abbaticchio: “Inizio lavori entro fine anno” proviene da Telebari.