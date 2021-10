Cagliari Samp, i doriani vorranno confermarsi in trasferta contro i rossoblù

La squadra di Roberto D’Aversa alla prova del nove nella sfida contro il Cagliari di domenica prossima

Come riporta La Repubblica di Genova, la Sampdoria di Roberto D’Aversa non naviga in acque torbide ma contro il Cagliari, in una trasferta da sempre ostica, vorrà confermarsi.

I doriani riprenderanno oggi la preparazione alla gara al centro sportivo di Bogliasco senza gli assenti per le nazionali: Damsgaard, Colley, Yoshida, Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Askildsen

