Campobasso, accesso abitazioni in locazione: domande per contributi

CAMPOBASSO – È stato pubblicato per il comune di Campobasso, l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2021, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune scaricabili dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire all’ente all’indirizzo di posta certificata: comune.campobasso.protocollo@pec.it entro e non oltre il 3 dicembre 2021.

Tutte le informazioni afferenti l’Avviso possono essere richieste, previo appuntamento telefonico, presso lo sportello sito in via Cavour n.5 – piano terra o in alternativa contattando il numero di telefono 0874 405552 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

