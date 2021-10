Fabio Capello ha parlato di Immobile ai microfoni della Gazzetta dello Sport: per il tecnico il bomber non riesce ad esprimersi con l’Italia

Fabio Capello, ex allenatore ed oggi opinionista per Sky Sport, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sui prossimi impegni dell’Italia di Roberto Mancini in Nations League. Il Mancio dovrà fare a meno di Ciro Immobile, infortunato e rimasto a Formello per recuperare.

Sul bomber della Lazio, Capello ha espresso un giudizio preciso: «Immobile è bravo, lotta, apre spazi per i compagni. Certo non riesce a esprimersi ai livelli della Lazio».

L’articolo Capello: «Immobile è bravo ma con l’Italia ha un problema» proviene da Lazio News 24.