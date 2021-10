Corso operatori di produzione: Totalenergies EP Italia, risponde al nostro articolo

In riferimento all’articolo pubblicato in data 5 ottobre sul sito online Basilicata24, TotalEnergies EP Italia assicura che la selezione per il corso di formazione per “Operatore di produzione” in atto premierà esclusivamente la meritocrazia.

Allo stesso modo la società conferma che al corso parteciperanno solo persone iscritte nel Database Adecco Tempa Rossa in possesso dei requisiti previsti: risorse che abbiano già lavorato per Tempa Rossa, residenti in Basilicata da almeno due anni e con un diploma tecnico o laureati residenti in uno dei 13 comuni della concessione Gorgoglione.

Proprio per garantire la massima terzietà e la correttezza della procedura di selezione dei candidati, TotalEnergies EP Italia ha affidato interamente ad Adecco, la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, la fase di selezione in cui TotalEnergies non è coinvolta. Adecco ha contattato unicamente le persone iscritte al Database Adecco Tempa Rossa in possesso dei requisiti e, attualmente, sta procedendo con i colloqui conoscitivi.

Una volta compilata la graduatoria finale dei 20 potenziali partecipanti al corso l’agenzia procederà all’ulteriore verifica dei requisiti richiedendo documenti originali laddove in fase di iscrizione al portale si richiedeva, per velocizzare la procedura, la semplice autocertificazione.

Al termine di questa fase, solo i candidati che avranno prodotto una documentazione veritiera saranno inseriti nella graduatoria finale che, in ogni caso, premierà i 20 candidati più meritevoli.