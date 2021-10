Develope your future nell’era digitale: corsi gratuiti organizzati da ABF e Ribes Academy

ABF lancia i corsi di Ribes Academy per disoccupati e/o occupati con basso reddito che desiderano acquisire o migliorare le proprie competenze nell’area della digitalizzazione, nello specifico nella programmazione e nello sviluppo web.

Le competenze che il corso mira a dare ai frequentanti sono strettamente collegate al mondo del lavoro, poiché gestiti con due grosse aziende leader nel settore WEB: Sorint e RED HAT. Al termine del corso i partecipanti riceveranno una certificazione di competenze e l’opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato direttamente in azienda, attraverso percorsi di inserimento lavorativo a sbocco assuntivo.

Formazione gratuita

Il corso rientra in un progetto di sviluppo del territorio e della responsabilità sociale che fa sì che il corso sia gratuito. In cambio viene richiesto solo un impegno (per un numero di ore limitato) in attività socialmente utili legate allo scambio tra generazioni.

I corsi proposti

I percorsi proposti sono tre e sono così strutturati:

– Programmazione WEB (140 h: linguaggi di programmazione, conoscenza wordpress, HTLM, Javascript e CSS; creazione pagine web)

– Sviluppo WEB APP (140 h: progettazione delle componenti front-end e back-end di un’applicazione software con l’utilizzo di Vue.js e GoLang)

– System Administrator (140 h: amministrazione server con sistema operativo RedHat Enterprise Linux -sistema operativo open source)

La formazione è prevista nelle giornate di sabato (mattina o pomeriggio), dal 23 ottobre al 30 aprile per un numero di incontri massimo di 28. È possibile seguire le lezioni da casa oppure usufruire dell’aula attrezzata nella sede dell’Academy (Via Piacentini, Bergamo)

Come candidarsi al corso

Possono candidarsi per partecipare al corso coloro che:

– Hanno maggiore età;

– Sono disoccupati o occupati con basso reddito;

– Sono in possesso di una licenza media e/o livello di italiano B1;

– Hanno una conoscenza (livello base) della lingua inglese;

– Hanno una conoscenza base nell’utilizzo del PC.

Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre.

Per candidarti scrivi a: info@ribesacademy.it oppure a patrizia.bergamini@abf.eu

La sede dell’Academy sarà in via Boccaleone a Bergamo