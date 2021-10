Giornata del cuore e prevenzione, successo per le iniziative. Coinvolti gli studenti

Il 29 settembre anche nel Molise è stata celebrata la giornata mondiale del cuore con la presentazione di diverse iniziative finalizzate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di mortalità in Italia e anche nel nostro territorio. L’evento è stato organizzato dalla Direzione Sanitaria dell’ASReM, dalla UOC di Cardiologia, dal Dipartimento di Prevenzione coinvolgendo i medici del 118 della CRI e l’associazione provinciale di Campobasso della LILT.

La prima iniziativa è stata rivolta agli studenti delle scuole molisane. Presso l’Istituto Biotecnologico “S. Pertini” di Campobasso, l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Termoli e il Liceo Scientifico “Maiorana” di Isernia si sono svolti contemporaneamente gli incontri con gli studenti sul tema “Prevenzione Cardiovascolare, corretto stile di vita, alimentazione sana e sport”.

Grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici numerosi studenti hanno potuto seguire alcuni interventi interessantissimi a partire dalla presentazione dei dati (HBSC) Real Life su corretto stile di vita e incidenza di obesità in età giovanile nella popolazione molisana, passando per la prevenzione dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e dell’infarto. Tra gli altri argomenti trattati è stata sottolineata l’importanza del riconoscimento dell’arresto cardiaco per poter attivare la catena dei soccorsi e i medici del 118 e della CRI hanno mostrato agli studenti la pratica di RCP (massaggio cardiaco) su manichini.

Hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: per la LILT la dott.ssa D’Aulerio e dott.ssa Manfredi Selvaggi, per il dipartimento di Prevenzione la Dr.ssa Cialella, per la cardiologia la dott.ssa Giovannotti, il dott. Augello e la dott.ssa Tavarozzi, per il 118 e la CRI il dott. Euro, il dott. D’Angelo e la Dr.ssa Cernera e il dott.Catalano, gli infermieri Perugini, Marchese e Fratantuono.

Le altre attività previste sono state lo screening cardiovascolare, già avviato nelle giornate del 29 e 30 settembre e 1 ottobre, dalle 15 alle ore 18, e nella giornata di sabato 2 ottobre dalle 9 alle ore 12 presso gli ambulatori di Cardiologia del presidio ospedaliero Cardarelli con l’esecuzione di visite cardiologiche di screening (visita, elettrocardiogramma e PA) rivolte alla popolazione di età compresa dai 20 ai 50 anni, senza noti precedenti cardiologici.

Domenica 3 ottobre, infine, in alcuni centri molisani si è tenuta la passeggiata “Proteggi il tuo cuore… Cammina Cammina…”