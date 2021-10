La segnalazione di una lettrice: “Quella struttura sopra la scuola dell’infanzia è lesionata”

“La scuola dovrebbe essere un posto bello, oltre che sicuro”. Una lettrice ci segnala lo stato “non proprio ottimale” in cui si trova lo stabile che sovrasta la scuola dell’infanzia a San Chirico Nuovo (Potenza).

Al di sopra dell’istituto, come si vede dalle foto che pubblichiamo, si trova lo stabile che ospita la Guardia medica e che, sia all’esterno che all’interno presenta delle lesioni ben visibili. La donna, preoccupata, si chiede se tutto ciò sia normale considerato che sotto ci sono i locali frequentati ogni giorno dai bambini.

Così come fa notare “lo stato non proprio ottimale delle ringhiere esterne”, “arrugginite”, “non belle da vedere soprattutto per dei bambini”. “Non sono un tecnico- precisa la donna- però a colpo d’occhio quelle lesioni mi sembrano gravi e per questo ho ritenuto di segnalarlo affinché chi di dovere possa fare delle valutazioni al fine di sgombrare il campo da dubbi su eventuali rischi che si potrebbero correre in caso di una scossa di terremoto o una forte raffica di vento”.