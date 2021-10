La vita che ci state rubando. Sabato con l’autrice Angela Camuso e Fabrizio de Jorio. Presenta Daniele Trabucco

Sabato 9 ottobre alle ore 16:30 nell’Aula convegni del Centro consorzi di Sedico e in streaming on line si terrà la presentazione del libro “La vita che ci state rubando” di Angela Camuso. Presenta l’incontro il professor Daniele Trabucco, costituzionalista. Relatori Fabrizio de Jorio giornalista RaiNews 24 e l’autrice Angela Camuso, giornalista e inviata speciale della trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano.

A cura di Unidolomiti incontra. Info e prenotazioni: Francesca Ferrazza cell. 3791075715 e-mail: universita@unidolomiti.it

Marzo 2020, ha inizio la reclusione forzata. I media rilasciano notizie allarmanti e contraddittorie, gli stessi medici che minimizzavano sono in tv a fornire cifre catastrofiche. C’è un’emergenza reale, il collasso della sanità, che viene affrontata in maniera fallimentare: molti dei malati non sono curati adeguatamente o non sono curati affatto, e la strategia del “contatto zero” ha come risultati l’isolamento del paziente, innumerevoli morti evitabili e azioni disumane. C’è poi un’altra emergenza che esiste soprattutto nella propaganda, si nutre di capri espiatori, è assecondata dai giornalisti e arriva a reti unificate; il popolo rimane in balia del copione che perpetua il lockdown per tutti, nelle regioni più colpite come in quelle con bassa circolazione del virus, e chi dissente da questa narrazione viene stigmatizzato. “La vita che ci state rubando” è un’analisi critica dei numeri della pandemia che racconta gli effetti sociali del virus, le inadempienze nella risposta delle istituzioni, il ruolo dei mass media, lo smarrimento del senso di libertà dei cittadini, e della stessa capacità di reagire agli abusi.

Angela Camuso

Giornalista d’inchiesta e scrittrice. Autrice del best seller Mai ci fu pietà, vincitore del I Premio letterario Piersanti Mattarella, è inviata di cronaca per il gruppo Mediaset e collabora con La7. Scrive per «Il Fatto Quotidiano » e «Panorama». Già opinionista per Rai 1, ha fatto parte del team di Milena Gabanelli realizzando inchieste per Corriere.it. Cronista indipendente, ha alle spalle esperienze presso le maggiori testate giornalistiche: «L’Unità», «L’Espresso», il «venerdì» di «Repubblica», «il manifesto», «Il Tempo», «Leggo», «Il Messaggero».

L’articolo La vita che ci state rubando. Sabato con l’autrice Angela Camuso e Fabrizio de Jorio. Presenta Daniele Trabucco proviene da Bellunopress – Dolomiti.