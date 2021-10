Lazio Salernitana, può riaprirsi l’asse di mercato. Il punto

Lazio Salernitana, se i granata dovessero riuscire ad avere una nuova proprietà, potrebbero tornare i trasferimenti

La squadra campana per anni collegata al presidente della Lazio, di fatto proprietario anche dei granata, è ancora lontana dalla cessione definitiva.

Secondo quanto detto da Tuttosalernitana.com, in caso di accordo per la vendita del club i granata potrebbero tornare a farsi sotto per almeno due giocatori in orbita biancoceleste. Mister Castori e il ds Fabiani, infatti, riaccoglierebbero volentieri Tiago Casasola, oggi al Frosinone, che in gialloblu non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato. E farebbero lo stesso anche con André Anderson, rimasto a Formello ai confini tra esubero e membri della prima squadra. Il sogno proibito resta Akpa-Akpro.

