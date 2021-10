Misiani: “Su catasto allarmi immotivati, le tasse non aumenteranno”

“Tanti allarmi del tutto immotivati per un intervento che permetterà di recuperare nero non dichiarato, la Lega urla contro il presunto aumento della pressione fiscale ma tace sul fatto che milioni di persone dovrebbero pagare meno in base a valori catastali reali. Le tasse non aumentano per nessuno, è scritto chiaramente nella delega, si tratta di un’operazione statistica sacrosanta che non ha rilievo fiscale”. Lo afferma il responsabile del Pd Antonio Misiani, dopo l’approvazione della delega fiscale che contiene le linee guida per la revisione del catasto.

La delega in generale ha “un impianto largamente condivisibile e positivo -continua il responsabile economico del Pd- che va nella direzione giusta, di ridurre la pressione fiscale di chi lavora e fa impresa, procedere per la semplificazione e codificazione, riformare la riscossione, e c’è una parte sulla tassazione ambientale, legata alla accise per ridurre le emissioni e premiare chi fa investimenti green, molto importante”.

Dopo l’approvazione della delega fiscale “la strada maestra per noi – continua Misiani- è la riduzione del cuneo fiscale da subito in Manovra, a vantaggio di lavoratori e imprese”. “I lavoratori sono anche minacciati dall’inflazione e sulle imprese grava un carico fiscale oneroso che incide sulla loro competitività”.

Secondo il responsabile economico del Pd, oltre ai 2 miliardi già stanziati per il 2022, “la Nadef certifica 4,3 miliardi di recupero stabile di evasione fiscale che può essere aggiunto teoricamente e quindi iniziamo a ragionare di cifre significative utilizzabili per questi interventi. Se si libereranno ulteriori spazi, si procederà con l’Irap, secondo le linee guida della delega”.

“La Nadef -conclude Misiani- dimostra che la lotta all’evasione fiscale si può fare e può diventare davvero fonte primaria per la riforma”.