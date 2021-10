Occhiuto presidente: le congratulazioni del vertice di Ferrovie della Calabria e Polimeni

Ferrovie della Calabria ad Occhiuto: “Buon Lavoro”

L’Amministratore Unico delle Ferrovie della Calabria srl, Aristide Vercillo Martino, insieme alla dirigenza e a tutto il personale della Società, rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio regionale e al presidente eletto, on. Roberto Occhiuto, riponendo fiducia per l’impegno che dedicherà alla Regione ed offrendo fattiva collaborazione per le scelte che saranno compiute per lo sviluppo della Calabria.

Polimeni al neo Governatore: “Plauso alla classe dirigente del centrodestra”

“La vittoria piena e indiscutibile di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali è la dimostrazione che le idee chiare e le competenze, la passione, la professionalità e l’equilibrio, trovano sempre l’apprezzamento dei cittadini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni. “Rivolgo al nuovo governatore i migliori auguri nella consapevolezza che saprà svolgere un ottimo lavoro e rilanciare la nostra terra”, ha aggiunto Polimeni. “Occhiuto è un uomo politico esperto che conosce bene ciò che serve alla Calabria e sa benissimo come rendere efficaci, grazie anche ai rapporti instaurati nei suoi anni da parlamentare, le tante risorse che arriveranno nel prossimo futuro: penso ai fondi del Pnrr, alle sfide da vincere per rimettere in piedi la sanità disastrata da 12 anni di commissariamento e alla necessaria ricostruzione del tessuto economico e sociale distrutto dalla pandemia”.