Oltre 9,5 milioni per i Comuni di confine. De Menech: “Via libera alle risorse del ‘Fondo Letta’ per i municipi limitrofi col Friuli Venezia Giulia”

Roma, 6 ottobre 2021 – Sbloccati i finanziamenti del cosiddetto Fondo Letta per i comuni del Veneto confinanti con il Friuli Venezia Giulia. Il 9 settembre la Commissione nominata con decreto Dipartimentale in data 18 giugno 2021 per la verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento dei progetti ha concluso i propri lavori. Ne dà notizia il deputato bellunese Roger De Menech ricordando che tutti e dodici i comuni bellunesi sono stati ammessi ai finanziamenti.

Le risorse del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” per i comuni veneti ammontano a 20,8 milioni di euro di cui 9 milioni 672 mila per i municipi bellunesi.

«Auguro buon lavoro a tutti i sindaci eletti», conclude De Menech, «ricordando che prosegue l’attività parlamentare e istituzionale per assicurare al territorio le risorse economiche indispensabili allo sviluppo economico e sociale. Oltre ai fondi specifici destinati ai comuni di confine ci sono diverse misure studiate per i piccoli comuni e le aree interne».

Questo l’elenco dei beneficiari con relativi progetti e l’importo del contributo:

ALPAGO: lavori miglioramento viabilità, contributo di 754.544

CHIES D’ALPAGO: lavori miglioramento viabilità, contributo di 754.544

DOMEGGE DI CADORE: lavori riqualificazione ambientale e turistica, contributo di a 754.544

LONGARONE: rigenerazione e valorizzazione urbana, contributo di 1.489.108

LORENZAGO DI CADORE: potenziamento infrastrutture turistico sportive, contributo di 744.554

OSPITALE DI CADORE: riqualificazione servizi di trasporto, contributo di 744.000

PERAROLO DI CADORE: riqualificazione e valorizzazione centro storico, contributo di 744.544

PIEVE DI CADORE; ristrutturazione scuola primaria, contributo di 744.544

SANTO STEFANO DI CADORE: riqualificazione piazza Roma, contributo di 744.544

SOVERZENE: percorso ciclopedonale ponte sul Piave, contributo di 744.544

TAMBRE: efficientamento energetico strutture comunali, contributo di 744.550

VIGO DI CADORE: ristrutturazione del municipio, contributo di 744.544

L’articolo Oltre 9,5 milioni per i Comuni di confine. De Menech: “Via libera alle risorse del ‘Fondo Letta’ per i municipi limitrofi col Friuli Venezia Giulia” proviene da Bellunopress – Dolomiti.