Ritardi erogazione pasti nella mensa, le scuse della ditta affidataria del servizio

Di seguito la replica della Scamar

Quale ditta affidataria del servizio di refezione scolastica nelle scuole del Comune di Catanzaro ed a seguito di puntuale segnalazione dell’Amministrazione Comunale e di alcuni Istituti Comprensivi comunali, si ritiene necessario scusarsi con le famiglie e con le Dirigenti Scolastiche per i ritardi nell’erogazione del pasto

avvenuta in data odierna in alcuni Plessi della Città. Preme far sapere pubblicamente, giusta anche comunicazione all’Amministrazione comunale, che è stata già

attivata ogni misura necessaria a risolvere le problematiche evidenziate, garantendo il non ripetersi dell’accaduto e la regolare erogazione del servizio, come avvenuto in tutti gli altri plessi scolastici. Ci si rende inoltre disponibili a fornire qualsivoglia chiarimento e/o informazione per il tramite del proprio servizio dietetico contattabile al seguente recapito telefonico ed indirizzo e-mail: 0961-780983 -infomensacz@scamarsrl.it Per il disagio provocato alle famiglie interessate la ditta non procederà ad addebitare alcun ticket.