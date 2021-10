Strootman confida nella sosta per ritrovarsi

Kevin Strootman vuole sfruttare al massimo questi quindi giorni di sosta per ritrovare un’ottima condizione fisica. La squadra ha bisogno del suo supporto

Da quando è arrivato a Cagliari, Kevin Strootman, complice anche una condizione fisica non ottima, non è riuscito a far vedere completamente il grande contributo che un campione come lui può dare alla squadra.

Ora, però, come rivela L’Unione Sarda, lo stesso centrocampista vuole sfruttare al massimo questi quindici giorni di sosta per ritrovarsi e migliorare. Mazzarri, riferisce il quotidiano, vuole sistemarlo nel cuore del centrocampo, affiancato da due corridori di qualità come Razvan Marin e Nahitan Nandez.

