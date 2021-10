Vaccino Covid e antinfluenzale insieme: “Bisogna organizzarsi su dove e come somministrarli ”

Bergamo. Il ministero della salute ha dato il via libera alla somministrazione concomitante del vaccino anti-Covid e di quello contro l’influenza stagionale. Questa possibilità, prevista per le persone alle quali è sempre stato raccomandato l’antinfluenzale e al tempo stesso necessitano di ricevere la vaccinazione contro SARS-CoV-2, è stata introdotta da una circolare a firma del dottor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione, che ha allegato un documento congiunto del Consiglio superiore di sanità (Css), dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Abbiamo chiesto un parere alla dottoressa Paola Pedrini, segretario dell’Ordine dei Medici di Bergamo, per saperne di più.

Come bisogna comportarsi?

Dal punto di vista medico, sicuramente, mi baso sulla fiducia nel Comitato tecnico-scientifico e sulle indicazioni dell’Aifa. Adesso, piuttosto, abbiamo un problema organizzativo: dobbiamo rivalutare tutta l’organizzazione della campagna antinfluenzale considerando che è stata introdotta l’opportunità della co-somministrazione, cioè viene data ai cittadini la possibilità di ricevere entrambe le vaccinazioni senza doversi recare in due posti differenti in tempi diversi.

Ci spieghi

La vaccinazione antinfluenzale è sempre stata effettuata principalmente negli studi dei medici di famiglia mentre quella anti-Covid non ancora. Adesso, invece, verrà data la possibilità di eseguirla negli ambulatori che sono strutturati nel modo giusto per poterla somministrare.

I problemi riguardano, per esempio, la conservazione a temperature molto basse?

No, quell’aspetto riguarda il trasporto delle dosi. Rispetto allo scorso mese di gennaio abbiamo modalità decisamente più facili da gestire per un ambulatorio di medicina generale: una volta scongelate da quelle basse temperature, da quel tipo di frigorifero altamente specializzato, possono essere conservate per molto più tempo a temperature da normale frigorifero ed è possibile conservare le fiale aperte per più tempo. A gennaio queste indicazioni non c’erano e la somministrazione dei vaccini anti-Covid negli ambulatori non era fattibile, mentre ora si può valutare anche questa possibilità. Rimangono, inoltre, gli hub vaccinali.

Alcuni hanno chiuso o stanno chiudendo, però

Molti hub delle strutture ospedaliere hanno chiuso o stanno chiudendo, però quelli delle cooperative dei medici di famiglia proseguono sempre meglio. Si stanno ampliando e stanno subentrando a quelli organizzati soprattutto da privati accreditati o altre strutture, sono operativi anche nella provincia di Bergamo, come ad Albino, Mapello e Dalmine, inoltre si sta prendendo in considerazione l’apertura di altre sedi in diverse province oltre a Bergamo. Si sta valutando la possibilità di eseguire l’antinfluenzale anche al loro interno: sono tutte opzioni sul tavolo, siamo nel pieno della fase organizzativa.

Per concludere, la tempistica per definire l’organizzazione è stretta?

Si, la prima consegna dei vaccini in regione – a livello centrale – è prevista il 15 ottobre e da quella data in poi sarà tempo utile per la partenza della campagna vaccinale.