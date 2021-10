Bari, per le Giornate FAI d’autunno apre eccezionalmente la Caserma Picca il 16 e 17 ottobre

È con un grande omaggio al centenario della traslazione del Milite Ignoto e l’apertura eccezionale di 42 beni delle Forze Armate che tornano in Italia le Giornate Fai d’Autunno, decima edizione della grande festa di bellezza, patrimonio e cultura del Fondo Ambiente Italiano e cuore della Campagna ricordiamoci di salvare l’Italia, in programma sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Per l’occasione a Bari sarà possibile visitare gli interni della Caserma Picca, in via del tutto eccezionale. La struttura, intitolata all’eroe della Prima Guerra Mondiale caduto sul Carso il 2 novembre 1916, è stata progettata nel 1871 dall’ingegnere Michele Lofoco. Un bell’esempio di architettura militare dell’Ottocento. Le prenotazioni a questo link.

Ad Altamura, invece, saranno aperti i luoghi della comunità greca lungo le vie e i claustri a ridosso della Chiesa di San Nicola, un’area urbana comprendente chiese e luoghi che ben raccontano la presenza di una comunità greca in Altamura tra il XIII e XVII secolo. Infine, a Bisceglie visite tra le architetture medievali nel borgo antico, le famose case torri.

