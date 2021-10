Erano state piantate nel giardino e nella hall dell’Asl Bari, grazie a un piano di manutenzione generale del verde nelle strutture sanitarie baresi. Questa mattina l’amara sorpresa: le piantine piantumate sono state rubate.

A denunciarlo è l’Asl: “Stamattina abbiamo scoperto, con grande meraviglia e rammarico, che le piantine messe a dimora nel giardino e nella hall sono state sottratte – scrivono in una nota – Chi le ha prelevate, evidentemente, mostra di non avere senso civico né rispetto di beni che appartengono alla comunità, prima che alla stessa Asl. Come azienda sanitaria vogliamo però ricordare, a chi si è macchiato di questo piccolo furto, che restituire il maltolto sarebbe un ottimo approccio terapeutico”.

L’articolo Bari, rubate piantine dal giardino dell’Asl. L’azienda: “Non c’è senso civico. Restituitele” proviene da Telebari.