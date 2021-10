Nella seconda semifinale di Nations League, Theo Hernandez firma la rimonta della Francia sul Belgio, prossima avversaria dell’Italia

Sarà Spagna-Francia la finale di Nations League 2021, in programma domenica allo stadio San Siro di Milano. A Torino, i Bleus hanno battuto 3-2 in rimonta in Belgio. I Diavoli rossi vanno sul 2-0 tra il 37′ e il 40′: prima Carrasco fulmina sul primo palo Lloris, poi Lukaku sigla il raddoppio. Nella ripresa Benzema riapre il match (62′), Mbappé trova il pari su rigore (69′) e al 90′ il milanista Theo Hernandez trafigge Courtois.

Sarà dunque la squadra di Martinez che sfiderà l’Italia nella finale del terzo posto. Una sfida che comunque sa di rivincita dopo la partita nei quarti di finale dell’Europeo vinta dagli azzurri.

L’articolo Belgio Francia 2-3: Theo Hernandez firma la rimonta, Lukaku sfiderà l’Italia proviene da Lazio News 24.